Армения ждет поддержку ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Карабаха

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Армения ждет поддержку Европейского союза для решения гуманитарных проблем 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что отношения Армении с Евросоюзом основаны на единой системе ценностей.

"Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям", – заявил премьер-министр Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года