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17 сентября, 11:34

Политика

Пашинян заявил, что Армения не поменяет внешнеполитический вектор

Фото: kremlin.ru

Армения не станет менять направление своей внешней политики, заверил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами республики", – передает ТАСС его слова.

Ранее Пашинян сообщил, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном возможно до конца года. По его словам, Ереван сделает для этого все необходимое.

До этого он заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По его словам, Карабах был зоной ответственности российских подразделений, но после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе изменилась.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия последовательно обсуждает с армянской и азербайджанской сторонами различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа

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