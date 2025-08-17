МИД Польши: Евросоюз поддержит Зеленского при продолжении боевых действий

Фото: 123RF/algisb

Европейские союзники украинского президента Владимира Зеленского будут убеждать его в продолжении поддержки, если Киев решится продолжить боевые действия против России. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Он подчеркнул, что Украина сама должна решить, хочет ли она "продолжать борьбу". В случае возобновления активных боев страны Европы будут продолжать поставлять вооружение ВСУ, а также поддерживать и обеспечивать путь к членству Украины в Евросоюзе.

Сикорский одобрил дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа, заявив, что в дипломатии "всегда лучше разговаривать". Он также отметил, что США, по-видимому, разделяют европейское мнение, что Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок на переговорах.

Встреча "коалиции желающих" состоится в воскресенье, 17 августа, в формате видеоконференции. Переговоры начнутся в 16:00 по московскому времени под председательством британского премьера Кира Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона. Политики собираются обсуждать "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".

Между тем Трамп запланировал встречу с Зеленским в Белом доме на 18 августа. К участию, как писали СМИ, также приглашены лидеры европейских стран. Предполагается, что переговорах будет обсуждаться план по урегулированию украинского конфликта.