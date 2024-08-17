Депутат Шеремет призвал Совбез ООН не допустить атаки на Курскую АЭС

Фото: 123RF/palinchak

Совету безопасности ООН следует созвать экстренное заседание и не допустить атаки Украины на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). Такое заявление выразил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

В своей речи он обвинил "обезумевший" киевский режим в том, что мир оказался на грани ядерной катастрофы. Если ООН не сделает этого, то последствия провокации украинских нацистов прочувствует весь континент, уточнил Шеремет.

Помимо этого, депутат считает, что западные страны также должны высказать свою публичную позицию насчет планов киевского режима, иначе они будут автоматически считаться соучастниками подготовки преступления.

11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, было нанесено два удара с помощью украинских ударных дронов, в результате чего произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку ВСУ выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС.

Позже стало известно о планах украинских властей атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.