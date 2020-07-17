В конгресс США внесли проект санкций против Турции за покупку С-400

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В США высказались за санкции против Турции за закупку российских С-400, передает РИА Новости.

Документ под названием "Закон о противодействии экспорту российских вооружений" внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол. В нем предлагается признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по американскому законодательству подразумевает введение санкций.

Поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в июле 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками решен окончательно, несмотря на угрозы с американской стороны. Власти Турции сочли нарушением прав требование США отказаться от российского оружия. По словам Эрдогана, нельзя полностью перейти на американские системы ПВО Patriot. Он добавил, что Турция может купить их, но без отказа от С-400.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны достигли согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.

В июне стало известно, что США могут выкупить российские С-400, находящиеся на вооружении турецкой армии. Предложение американского сенатора Джона Тьюна член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал троллингом. Он напомнил, что Турция – страна НАТО. Если у нее находится С-400, США тоже много знают про эту систему, объяснил Морозов.