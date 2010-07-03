Эксперт прокомментировал специфику турецко-американских отношений

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Кризис в турецко-американских отношениях не будет преодолен в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессора Мехмета Сейфеттина Эрола.
Политическое обострение между двумя странами произошло на фоне того, что Турция закупила у России несколько систем ПВО. Поставки начались в середине июля, а на вооружение комплексы, по словам Реджепа Эрдогана, возьмут в апреле 2020 года.
В ходе переговоров между президентами Турции и США Дональд Трамп потребовал от турецких партнеров отказа от сделки и приобретения американской разработки Patriot. В качестве возможных санкций он указал отказ или задержку продажи Анкаре истребителей F-35.
"Ситуация с С-400 и F-35 продолжает оставаться кризисной, несмотря на то, что стороны дают сигналы о том, что она может быть решена на основе диалога и компромисса. Но не похоже, что в ближайшее время этот кризис будет разрешен", – заявил эксперт Мехмет Эрол.
По мнению политолога, для урегулирования конфликта США потребуется пойти на серьезные уступки по Сирии. При этом Америка не отказывается от потенциальных санкций в адрес Турции, в то время как турецкая сторона не намерена прерывать сделку по покупке российских ПВО С-400.
Несмотря на существующую напряженность, встреча Эрдогана и Трампа может указывать на стремление лидеров стран к сотрудничеству и диалогу, считает эксперт.
Ряд специалистов уверен, что американский президент Дональд Трамп пытается "перекупить" расположение президента Турции Реджепа Эрдогана. В качестве аргумента по данной версии приводится новость о новом, потенциальном, торговом соглашении между странами.
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