Путин и главы африканских стран прогулялись на катере до Петергофа

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Президент России Владимир Путин и представители африканских стран проследовали на катере в Петергоф по завершении официальной части переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Да. Посетили Петергоф", – сказал он.

Ранее в Россию на встречу с Путиным прибыли главы стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече обсуждалось решение украинского кризиса. Путин рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Африканские лидеры, в свою очередь, представили собственный план урегулирования.

Накануне делегация побывала в Киеве. Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.

Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Санкт-Петербурге