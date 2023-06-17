Белоруссия была указана как гарант безопасности для Украины в стамбульском договоре – СМИ

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

Белоруссия указана в числе гарантов безопасности для Украины в стамбульском варианте договора, который продемонстрировал президентом РФ Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на белорусские СМИ.

"Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Беларусь названы в качестве гарантов безопасности в проекте стамбульского договора, о чем стало известно из текста соответствующего документа", – указано в сообщении.

Ранее Путин рассказал на встрече с делегацией из африканских стран о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

По его словам, изменения касаются и вооруженных сил сторон, вплоть до до единиц боевой техники и личного состава. Как подчеркнул президент, именно Киев "выбросил договор на свалку истории".

Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Санкт-Петербурге