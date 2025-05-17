Рубио поприветствовал договоренности РФ и Украины об обмене пленными

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Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал договоренности РФ и Украины об обмене военнопленными. Об этом говорится в публикации на сайте МИД РФ.

"17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", – говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись своими мнениями по итогам российско-украинских переговоров. В частности, Рубио приветствовал не только договоренности об обмене пленными, но и подготовку предложений Москвы и Киева о тех условиях, что нужны для выхода на перемирие.

Также американский политик подчеркнул готовность США и далее содействовать поискам вариантов для урегулирования конфликта. Лавров, в свою очередь, отметил позитивную роль Вашингтона и подтвердил готовность РФ к продолжению работы со Штатами в том же контексте.

"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", – заключили в МИД РФ.

Российская и украинская делегации по итогам совместной встречи в Стамбуле решили обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек, а также договорились продолжить переговоры после того, как Москва и Киев представят свои идеи по поводу возможного прекращения огня.

При этом Украина запросила у РФ встречу глав государств, на что российская сторона приняла просьбу украинских коллег к сведению. По утверждению секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в случае достижения определенных соглашений между переговорными группами стран.

