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Планы украинского лидера Владимира Зеленского сорвать стамбульские переговоры провалились, и он оказался в геополитическом котле. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

"Взорвавшегося узурпатора поставили на место", – сказал он.

Вместе с тем Рогов отметил, что после неудачи Зеленского в его команде наблюдается подавленное настроение. Он констатировал полный провал планов украинского президента и его западных покровителей.

Он подчеркнул, что ни одно из намерений киевского режима не было реализовано: не удалось добиться временного перемирия, ввести угрожаемые санкции против России или возложить на нее ответственность за срыв переговоров. Кроме того, ситуацию усугубляет инициатива американского президента Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Турции 16 мая прошла встреча представителей Москвы и Киева. Она продлилась около 2 часов. Сторонам удалось договориться об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Вместе с тем стороны решили, что каждый представит свое видение возможного прекращения огня. Отмечается, что они рассчитывают провести новые переговоры.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Путина и Трампа.