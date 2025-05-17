Украина сняла режим воздушной тревоги в четырех областях

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В Украине отменили режим воздушной тревоги в четырех областях. Информация об этом следует из официального ресурса для оповещения населения.

Воздушная тревога завершилась в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях, однако режим опасности сохраняется в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле 16 мая прошли переговоры между Москвой и Киевом. Стороны пришли к соглашению провести обмен военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. Кроме того, им нужно составить свои планы по дальнейшему прекращению огня.

В дальнейшем будут проведены еще одни переговоры.

При этом американский президент Дональд Трамп считает, что через две-три недели мир станет намного безопаснее.