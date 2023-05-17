Джабаров прокомментировал попытку Буданова оправдаться после слов об убийстве россиян

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал попытку главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова оправдаться после своих слов об убийстве россиян по всему миру, сообщает RT.

По мнению сенатора, Буданов "перепугался". Он подчеркнул, что даже Запад не поддержал выступление главы украинской разведки.

Джабаров считает, что его заявление можно расценивать как уголовно наказуемое деяние. Он выразил уверенность, что рано или поздно Буданов "предстанет перед судом и получит по заслугам".

В начале мая глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

Недавно Буданов заявил, что фрагмент его интервью, где говорится об убийствах россиян, подвергся монтажу. По его словам, из его высказывания вырезали самое главное – говорил он о россиянах, которые являются военными преступниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

Позже Госдеп США раскритиковал заявление Буданова про убийства русских. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света.