В ЛДПР изберут руководителя фракции на заседании 18 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о проведении внеочередного заседания, на котором будет избран ее руководитель. Заседание состоится в среду, 18 мая. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы, экс-глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

В тот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Также отмечалось, что партия может предложить Центризбиркому кандидатуру на мандат Владимира Жириновского в течение 14 дней после принятия Госдумой решения о прекращении полномочий лидера ЛДПР.

