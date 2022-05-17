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Политика

16:42

Запад мучается от непонимания, каким хочет видеть мир в будущем – Рябков

политика

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Западные страны не знают, каким хотят видеть мир в будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

"Если бы мы реагировали по-другому (на возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. – Прим. ред.), то было бы: "Смотрите, как русские истерически реагируют, значит, их это решение задело", – подчеркнул дипломат.

Рябков допустил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет быстрым. При этом, по его словам, Альянс сам себя опровергает, поскольку не раз твердил о том, что страна-абитуриент должна пройти ряд неотменимых фаз и стадий, включающих план действия для членства.

"Теперь вдруг это все в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах. И, пожалуйста, входной билет выдается моментально", – отметил Рябков.

Дипломат также добавил, что вступление этих стран в НАТО не приведет к укреплению их безопасности, во многих аспектах, включая военную сферу, они будут ведомыми.

"Эти страны на всех парах движутся к утрате значительной части своего суверенитета. Их политика будет определяться отнюдь не в Стокгольме и в Хельсинки", – заключил Рябков.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция вступают в Североатлантический альянс под нажимом США, развязывая руки России.

РФ придется принять компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО – МИД

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