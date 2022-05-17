В парламенте Финляндии большинство проголосовало за вступление страны в НАТО

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Парламент Финляндии большинством голосов одобрил присоединение страны к НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что за проголосовали 188 депутатов, против – 8, еще трое отсутствовали.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде уже подписала заявку на вступление в НАТО. Шведская заявка будет подана в Альянс вместе с документами Финляндии.

