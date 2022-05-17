Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

11:42
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает телеканал SVT.
Уточняется, что шведская заявка будет подана в Альянс вместе с документами Финляндии. Линде отметила, что это кажется серьезным решением, которое на текущий момент лучше всего подходит Швеции.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.
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