Дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов

04:12
Фото: depositphotos/dnaumoid
Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного органа.
"Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей", – говорится в сообщении парламента.
Отмечается, что вопрос был передан в комитет по иностранным делам, который подготовит ответное предложение. Далее последует новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов.
В свою очередь, после парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
Также правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.
Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ завил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает угрозы. Российский лидер добавил, что реакция будет зависеть от угроз, которые будут создаваться из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс.
Эксперты оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: