Дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов

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Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились в парламенте страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного органа.

"Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей", – говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что вопрос был передан в комитет по иностранным делам, который подготовит ответное предложение. Далее последует новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов.

В свою очередь, после парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Также правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ завил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает угрозы. Российский лидер добавил, что реакция будет зависеть от угроз, которые будут создаваться из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

