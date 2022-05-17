В МИД ФРГ выразили готовность быстро ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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В Германии готовы быстро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Я уверена, что будет быстрое присоединение Финляндии и Швеции", – приводит ТАСС ее слова.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула, что сомнения Турции по этому поводу приняты к сведению.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде уже подписала заявку на вступление в НАТО. Шведская заявка будет подана в Альянс вместе с документами Финляндии.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов.

