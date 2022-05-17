Эксперт рассказал о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции

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После вступления в НАТО Финляндия и Швеция могут оказаться в американской ловушке и ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Таким мнением поделился директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь для китайской газеты Global Times.

По его мнению, вступление этих двух скандинавских стран в военный блок позволит Соединенным Штатам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России.

В свою очередь, он уточнил, что ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности на Европейском континенте и в Северной Европе. В ведомстве подчеркнули, что уровень безопасности Швеции не будет повышен благодаря вступлению в Альянс, но при этом суверенитет в принятии внешнеполитических решений будет утрачен.

Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ завил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает угрозы. Российский лидер добавил, что реакция будет зависеть от угроз, которые будут создаваться из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

До этого премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о принятии правительством страны официального решения о членстве в НАТО. До этого о данном решении сообщала правящая партия страны, которая тем не менее отмечала, что Стокгольм выступит против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

