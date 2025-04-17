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Удар крылатыми ракетами немецкого производства Taurus по объектам России будет расцениваться как прямое участие Германии в конфликте на стороне Украины. Это нужно уяснить лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) и возможному будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, стрельба этими ракетами невозможна без помощи военнослужащих бундесвера, именно поэтому удары ими по объектам России будет означать прямое участие ФРГ в боевых действиях "на стороне киевского режима".

Она добавила, что киевский режим не сторона, а "инструмент в этой западной манипуляции". Также Захарова предупредила возможного будущего канцлера Германии о последствиях таких действий.

По словам Захаровой, в качестве цели ударов Мерц уверенно обозначал Крымский мост.

Ранее Мерц заявил, что ФРГ сможет передать Киеву крылатые ракеты Taurus только после координации с европейскими партнерами.

В свою очередь, министр обороны Германии Писториус скептически отнесся к передаче ракет Киеву. Он подчеркнул, что есть целый ряд весомых аргументов против таких поставок. Также Писториус усомнился, что европейские страны смогут согласовать передачу Taurus.