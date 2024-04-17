Автора постов о теракте в "Крокусе" внесли в перечень террористов и экстремистов

телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга" (Николай Конашенок внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Автора постов с оправданием теракта в "Крокус Сити Холле" Николая Конашенка внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

Ранее против мужа экс-директора общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской возбудили уголовное дело. Следователи считают, что Конашенок пытался покинуть страну, однако полиция задержала его в петербургском аэропорту Пулково. 27 марта суд заключил его под стражу.

Трагедия в "Крокусе" случилась вечером 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек, все они были арестованы. Позднее спецслужбы выявили еще троих вероятных пособников преступников, а в Твери арестовали мужчину, который фиктивно зарегистрировал двух фигурантов дела.