Постпред в Вене Ульянов: Россия вряд ли пойдет на эксперименты с ротацией МАГАТЭ

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Россия вряд ли вновь пойдет на эксперименты с ротацией сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) через территорию Украины, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы дали еще один шанс украинской стороне, согласились на ротацию 12 февраля, и эта ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против автоколонны", – цитирует его РИА Новости.

Москва в конце 2024 года уже заявляла, что для отправки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС придется использовать другие маршруты, так как ротация через подконтрольную Киеву территорию будет опасной, напомнил Ульянов.

Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на ЗАЭС 1 марта. В составе 27-й команды – три инспектора. Маршрут впервые проходил по территории России. Кроме того, в февраля в "Росатоме" анонсировали подготовку масштабной программы, предполагающей ввод в действие Запорожской АЭС.

