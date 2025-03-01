Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС (ЗАЭС), пишет РИА Новости со ссылкой на "Росатом".

"В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора", – указали там.

Кроме того, маршрут ротации впервые проходил по территории РФ, подчеркнули в госкомпании.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал подготовку масштабной программы, предполагающей ввод в действие ЗАЭС. Он уточнял, что под этим процессом подразумевается получение лицензий на установки и работу сотрудников АЭС.

В этот список входят как работа с топливом, так и создание системы выдачи электроэнергии, а также расчет потребительских мощностей по географии.

