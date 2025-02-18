"Росатом" заявил о подготовке большой программы по вводу в действие ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Глава "Росатома" Алексей Лихачев анонсировал в разговоре с ТАСС подготовку масштабной программы, предполагающей ввод в действие Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он уточнил, что под этим процессом подразумевается получение лицензий на установки и работу сотрудников ЗАЭС.

"Это и работа с топливом, это и создание системы выдачи электроэнергии, и расчет потребительских мощностей по географии", – добавил Лихачев.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) советует не запускать реакторы ЗАЭС, пока конфликт на Украине угрожает ядерной безопасности станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал обстановку на Запорожской АЭС как нестабильную, указав, что риски ядерной аварии лишь только увеличиваются из-за постоянных обстрелов, атак беспилотников и других проблем.

Однако губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что ЗАЭС находится в рабочем состоянии и запуск станции является вопросом нескольких месяцев. При этом он признает, что перед вводом Запорожской АЭС в действие нужно будет восстановить разрушенную от украинских атак инфраструктуру в ее окрестностях.

