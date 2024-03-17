Путин побеждает с 87,41% по итогам ДЭГ на федеральной платформе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Владимир Путин лидирует по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе во всех 28 регионах, набирая 87,41% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Так, за Путина в рамках ДЭГ проголосовали почти 3,86 миллиона человек.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о первых подсчетах голосов на выборах президента РФ.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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