17 марта, 23:00Политика
Путин побеждает с 87,41% по итогам ДЭГ на федеральной платформе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева
Владимир Путин лидирует по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе во всех 28 регионах, набирая 87,41% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Так, за Путина в рамках ДЭГ проголосовали почти 3,86 миллиона человек.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о первых подсчетах голосов на выборах президента РФ.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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