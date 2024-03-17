Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин набирает 89,1% в Москве по итогам голосования онлайн и через электронные терминалы на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее данным, Владислав Даванков набирает 4,4%, Леонид Слуцкий – 3,2%, Николай Харитонов – 3,3%.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее заявила, что Путин набирает 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов. На втором месте, по ее словам, расположился Николай Харитонов, который набирает 4,6% голосов. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий занимают третье и четвертое места. Они набирают 4,2% и 3% голосов соответственно.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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