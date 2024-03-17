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17 марта, 20:42

Политика

Все три дня выборов в Москве прошли без серьезных нарушений – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Все три дня выборов в Москве прошли без серьезных нарушений, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не было.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

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