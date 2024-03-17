17 марта, 20:42Политика
Все три дня выборов в Москве прошли без серьезных нарушений – МГИК
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Все три дня выборов в Москве прошли без серьезных нарушений, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не было.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
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