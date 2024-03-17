Французский наблюдатель назвал Москву похожей на Париж, каким он был в прошлом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва сегодня является такой же богатой и роскошной, какой когда-то был Париж, а современные граждане РФ выглядят более счастливыми, нежели французы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова французского наблюдателя на президентских выборах Кристиана Ро.

"Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва. – Прим. ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными", – сказал Ро.

Группа из десяти иностранных наблюдателей прибыла на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР.

Ранее стало известно, что свыше 58% избирателей отдали свой голос на участках на выборах главы российского государства согласно итогам второго дня голосования. Такие данные привели в ЦИК России.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК