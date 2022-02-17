В посольстве РФ призвали США воздержаться от милитаристского самогипноза

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Посольство России в Вашингтоне попросило власти США воздержаться от подпитки милитаристского настроя СМИ вокруг темы Украины. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипведомства в Facebook.

"Призываем госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", – написали российские дипломаты.

В посольстве выразили мнение, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не дает властям страны объективно оценивать реальную обстановку. Дипломаты РФ отметили, что самогипноз о российском вторжении продолжается до сих пор.

"Дошло до того, что накануне интервью с Недом Прайсом СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля", – добавили в посольстве.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США сообщил, что Россия продолжает наращивать военный контингент на границе с Украиной. Он продолжил, что подобная ситуация вызывает серьезную озабоченность у американских властей.

До этого британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

В свою очередь, в Кремле оценили информацию американских СМИ о том, что Россия может "вторгнуться" на территорию Украины под утро среды, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники.