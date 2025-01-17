Первые заложники могут быть освобождены из Газы 19 января

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Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже в воскресенье, 19 января. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", – цитирует РИА Новости заявление.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. После этого начнется процесс восстановления сектора Газа.

В свою очередь, в МИД РФ выразили надежду, что достигнутые договоренности способствуют созданию условий для решения палестинской проблемы, а также стабилизации обстановки в регионе.