Захарова: США "отморозили уши назло маме", не закупив пожарные самолеты из РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Соединенные Штаты "отморозили уши назло маме", отказавшись закупить российские пожарные самолеты Бе-200, которые могли бы помочь быстро потушить пожары в Калифорнии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дипломат напомнила, что в 2017–2019 годах Вашингтон и Москва собирались заключить соглашение о купле-продаже десяти самолетов, однако американское руководство предпочло закупить судна с двигателем украинского производства. Киев, в свою очередь, отказался сертифицировать двигатели, из-за чего сделка была сорвана.

По словам Захаровой, похожая ситуация возникла во время пандемии коронавируса в 2020 году вокруг поставки отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М". Поставленное в США оборудование было утилизировано "в целях предосторожности", заметила дипломат.

Крупные пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 24. По словам действующего президента США Джо Байдена, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить деньги на эти цели.

