В Союзе журналистов прокомментировали решение Молдавии не впускать Зейналову

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал решение Молдавских властей отказать во въезде в страну российской журналистке и телеведущей Ираде Зейналовой.

"Конечно, Союз журналистов выражает крайнюю озабоченность действиями властей Молдавии. Сейчас там происходит конфликт между президентом и парламентом, тем не менее такие действия, с нашей точки зрения, неприемлемы, подлежат осуждению", – цитирует Соловьева RT.

Соловьев отметил, что Зейналова "всегда очень грамотно подходила к освещению международной повестки". Он также выразил надежду, что молдавские власти пойдут, что "ограничения свободы слова недопустимы".

Зейналову не впустили в Молдавию, потому что она не смогла объяснить цель визита. Инцидент произошел вечером 16 января в международном аэропорту Кишинева. Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

По словам пограничников, журналистка сообщила о запланированных встречах с официальными лицами, однако не смогла подтвердить это документально.