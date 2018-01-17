В Союзе журналистов прокомментировали решение Молдавии не впускать Зейналову

17 января, 16:45
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал решение Молдавских властей отказать во въезде в страну российской журналистке и телеведущей Ираде Зейналовой.
"Конечно, Союз журналистов выражает крайнюю озабоченность действиями властей Молдавии. Сейчас там происходит конфликт между президентом и парламентом, тем не менее такие действия, с нашей точки зрения, неприемлемы, подлежат осуждению", – цитирует Соловьева RT.
Соловьев отметил, что Зейналова "всегда очень грамотно подходила к освещению международной повестки". Он также выразил надежду, что молдавские власти пойдут, что "ограничения свободы слова недопустимы".
Зейналову не впустили в Молдавию, потому что она не смогла объяснить цель визита. Инцидент произошел вечером 16 января в международном аэропорту Кишинева. Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.
По словам пограничников, журналистка сообщила о запланированных встречах с официальными лицами, однако не смогла подтвердить это документально.
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