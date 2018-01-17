Российскую журналистку Ираду Зейналову не пропустили в Молдавию

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Российскую журналистку телеканала НТВ Ираду Зейналову не впустили в Молдавию, потому что она не смогла объяснить цель визита, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером 16 января в международном аэропорту Кишинева. Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

Как утверждают в пограничной полиции Молдавии, на контроле журналистка сообщила о запланированных встречах с официальными лицами, однако не смогла подтвердить это документально.

Молдавия не в первый раз запрещает въезд в страну российским журналистам. В 2017 году въезд в республику запретили главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" Игорю Черняку, главному редактору федерального еженедельника "Российские Вести" Дмитрию Ермолаеву, корреспонденту газеты "Комсомольская правда" Дарьей Аслановой, политологу Михаилу Делягину, журналистке ВГТРК Марине Сафроновой.