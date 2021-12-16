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Политика

16 декабря, 20:00

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации на границе Украины

политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации на границе Украины. Документ был рассмотрен на пленарной сессии и поддержан большинством голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 548 парламентариев. Еще 69 депутатов выступили против, а 54 решили воздержаться. Итоги голосования были озвучены в прямом эфире европейского телеканала.

Отмечается, что резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, однако страны, входящие в ЕС, обычно прислушиваются к мнению депутатов.

В утвержденном документе парламентарии призывают верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля "обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России". По их мнению, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в том числе принятие суровых экономических и финансовых санкций в тесной координации с США, странами НАТО и другими партнерами.

При этом, по мнению депутатов, необходимо, чтобы ЕС координировал свои действия с Киевом.

Санкции в случае эскалации ситуации с Украиной должны предусматривать расширение списка физлиц, чьи активы в ЕС будут заморожены, а поездки запрещены.

Помимо этого, Европарламент предлагает отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка. Депутаты подчеркивают важность мер, затрагивающих ключевые отрасли российской экономики.

Отдельно в документе уточняется, что первым шагом в случае проявления российской агрессии на Украине должна быть отмена поездок и безвизового режима для всех обладателей дипломатических паспортов из России. Исключение парламентарии предлагают сделать только для аккредитованных дипломатов.

Коснулась резолюция и мер по снижению зависимости Европы от энергетических ресурсов РФ. В частности, парламент предлагает ЕС воздержаться от введения в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Заявления о нападении на Украину, готовящемся Россией, звучат не первый день. Так, 5 декабря немецкая газета Bild, ссылаясь на данные источников в украинской разведке и НАТО, представила схему возможной силовой операции по вторжению российских военных на Украину.

Позже Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным, подчеркнув, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что заявления о российской агрессии являются активной информационной кампанией против России. Депутат отметил, что скоро данная тема выдохнется, поскольку не находит ни одного подтверждения.

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