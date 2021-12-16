Декларация саммита "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о санкциях против РФ

Фото: Aris Oikonomou/Pool AFP/ASSOCIATED PRESS

Заявление по итогам встречи глав государств ЕС и стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия) не содержит упоминаний о санкциях против России или о какой-либо агрессии с ее стороны, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в опубликованной итоговой декларации на 24 страницах вообще нет упоминаний о РФ, а также о возможности членства в Евросоюзе стран "Восточного партнерства".

Единственной фразой, имеющей отношение к утверждениям западных стран о том, что Россия якобы может проявить военную агрессию по отношению к Украине, звучит так: "Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах".

Информацию, что на саммите не затрагивались ни санкции против РФ, ни ситуация вокруг "Северного потока – 2" подтвердила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, обсуждалась лишь ситуация Украины в целом, которая беспокоит ЕС, поэтому государства должны быть готовы к разным вариантам развития событий в этом регионе.

В то же время на итоговой пресс-конференции саммита большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз подготовил "твердую и единую позицию по отношению к РФ на случай агрессии против Украины". Он пообещал, что эту тему лидеры 27 стран сообщества обсудят уже 16 декабря на саммите ЕС без государств – партнеров.

В следующем году подобного саммита не будет, очередной намечен лишь на 2023 год.

Накануне сообщалось, что участники саммита "Восточного партнерства" предупредили Россию о последствиях агрессии против Киева. Дипломатический источник в ЕС заявил, что лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и ЕС подчеркнул, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России.

Ранее помощники президентов РФ и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. По информации Белого дома, американская сторона выразила серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной.

При этом там подчеркнули, что США продолжат тесно координировать действия с Евросоюзом для решение ситуации дипломатическим путем. По данному вопросу 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проконсультируется с НАТО.

