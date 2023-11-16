РФ рассчитывает, что формат АТЭС не будет политизирован – Оверчук

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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил надежду, что на фоне мировой ситуации удастся избежать политизации саммита АТЭС. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят, но мы надеемся, что политизации не произойдет и АТЭС останется сугубо экономическим форумом", – заявил он.

Оверчук также заявил, что на саммите к российской делегации "относятся достойно". По его словам, РФ затронет тему антироссийских санкций, так как они негативно влияют на развитие экономик и на уровень жизни людей, которые живут в странах АТЭС.

Вице-премьер также прокомментировал сообщения о том, что от США поступали сигналы о готовности вести с РФ "прагматичный неформальный диалог "за кулисами" на фоне проведения саммита. По его словам, он об этом узнал лишь утром и не обладает никакой информацией. Он отметил, что двусторонней повестки с американской стороной у российской делегации нет.

Оверчук отметил, что принятие итогового заявления на саммите будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах.

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты выступают в роли хозяев встречи.

Старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США ожидают участие Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС в Сан-Франциско. Он уточнил, что в саммите участвуют только те представители России, которые не подпали под американские санкции.



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