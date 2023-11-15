В МИД РФ заявили, что США готовы вести диалог с Россией за кулисами АТЭС

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От американских властей поступили сигналы о готовности вести диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что изначально Вашингтон активно препятствовал участию России в саммите в Сан-Франциско. Так, были "и визовые, и организационные препоны", но они не смогли остановить РФ, заметила Захарова.

"На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать – были и такие заходы", – цитирует ее РИА Новости.

При этом, по мнению Захаровой, курс американцев на бесплодные словесные пикировки продолжает преобладать.

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты выступают в роли хозяев встречи.

Владимир Путин подписал распоряжение о делегации РФ. Ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

В свою очередь, старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США ожидают участие Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС в Сан-Франциско. Он уточнил, что в саммите участвуют только те представители России, которые не подпали под американские санкции.



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