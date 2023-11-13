Путин подписал распоряжение о делегации РФ на саммите АТЭС

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Владимир Путин подписал распоряжение о делегации РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско 13–19 ноября. Документ о направлении делегации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что кабмину поручено утвердить список представителей от России. Делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

В распоряжении указано, что связанные с поездкой расходы будут произведены за счет госорганов и организаций, направляющих делегатов. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты будут выступать в роли хозяев встречи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что РФ на АТЭС будет представлена "должным образом".