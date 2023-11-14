США пока не готовы анонсировать встреч с делегацией РФ на саммите АТЭС

Фото: 123RF/tupungato

США не готовы анонсировать встречу с российской делегацией на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявили в госдепартаменте США.

"Нам нечего анонсировать или объявить", – ответил представитель ведомства на запрос РИА Новости.

Ранее старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США ожидают участие вице-премьера РФ Алексеея Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС. Он добавил, что в саммите участвуют только те представители России, которые не попали под американские санкции.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о делегации РФ. Ее возглавит вице-премьер Оверчук. Связанные с поездкой расходы будут произведены за счет госорганов и организаций, направляющих делегатов.

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты будут выступать в роли хозяев встречи.