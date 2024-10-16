Встреча России, Монголии и Китая впервые прошла на уровне премьеров в Пакистане

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в Исламабаде (Пакистан), передает ТАСС.

Такие трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые.

Мишустин 16 октября примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках рабочей поездки в Пакистан. На заседании будут рассматриваться приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике.

Ранее Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС. Оно проводилось в Астане с 3 по 4 июля. В данном мероприятии принимали участие представители России, Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и других стран.