Мишустин отправится в Пакистан на заседание глав правительств стран – членов ШОС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15–16 октября посетит с рабочей поездкой Пакистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на пресс-службу Мишустина сообщает ТАСС.

Встреча глав правительств пройдет в Исламабаде. На заседании будут рассматриваться приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике.

Ранее Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС. Оно проводилось в Астане с 3 по 4 июля. В данном мероприятии принимали участие представители России, Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и прочих стран.

Члены делегаций, среди прочего, обсудили новую систему евразийской безопасности.