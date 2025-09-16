Шойгу заявил, что Россия готова предложить Ираку самые современные вооружения

Фото: kremlin.ru

Российская сторона готова взаимодействовать с Ираком по всем направлениям военно-технического сотрудничества, включая поставку современных вооружений и военной техники. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров в Багдаде с главой Минобороны Ирака Табитом аль-Аббаси и президентом страны Абделем Латифом Рашидом.

Шойгу подчеркнул, что Москва готова предложить самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, которые подтвердили свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО.

"В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в том числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", – приводит ТАСС слова Шойгу.

Он добавил, что Москве и Багдаду необходимо поддерживать диалог по линии советов безопасности на фоне "деградирующей обстановки в сфере международной безопасности". Секретарь Совбеза также анонсировал международный форум по безопасности, который пройдет в России с 26 по 29 мая 2026 года.

Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Багдад 16 сентября для встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. На переговорах предполагается донести настрой Москвы на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности.