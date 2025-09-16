Шойгу прибыл в Багдад для встречи с высшим руководством Ирака

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Багдад, где планирует встретиться с высшим политическим и военным руководством Ирака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

На переговорах в Багдаде предполагается донести настрой Москвы на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, стороны обсудят региональную проблематику.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на следующей неделе посетит сразу несколько регионов России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящий график интересным, содержательным и полезным.

Кроме того, 9 октября Путин посетит Таджикистан с государственным визитом. В МИД России заявили, что лидеры двух стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере показывают, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу.