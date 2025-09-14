Песков: Путин на следующей неделе посетит несколько российских регионов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин на следующей неделе посетит несколько регионов страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная", – рассказал он в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля охарактеризовал предстоящий график интересным, содержательным и полезным. Вместе с тем Песков прокомментировал насыщенное расписание Путина.

"Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", – пояснил политик.

Ранее российский лидер вместе с Сергеем Собяниным открыл Национальный космический центр (НКЦ) на территории ГКНПЦ имени Хруничева в Филевском Парке.

Мэр назвал центр современным и технологичным комплексом, который станет новым домом для "Роскосмоса" и началом реорганизации депрессивной зоны. Путин, в свою очередь, поздравил причастных к космической отрасли, отметив, что открытие НКЦ укрепит Россию как лидера в этой сфере.