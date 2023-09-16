МИД РФ назвал приговор суда в США россиянину Клюшину политически мотивированным

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Москва расценивает приговор американского суда россиянину Владиславу Клюшину политически мотивированным и надуманным, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве считают, что выдвинутые против гражданина РФ обвинения полностью сфабрикованы. Кроме того, в ходе судебного процесса доказательная база сводилась исключительно к голословным утверждениям.

"Нашего соотечественника, экстрадированного в США из якобы нейтральной Швейцарии, по сути, осудили только за то, что он является гражданином России. Он стал очередной жертвой фанатичной русофобии, царящей сейчас во властных структурах за океаном", – заявили в МИД.

Отмечается, что Клюшин, который является отцом пятерых детей, не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение.

Российское министерство пообещало родолжить требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении российских граждан. Посольство РФ в Вашингтоне окажет Клюшину необходимое содействие в борьбе за соблюдение его прав и законных интересов.

Ранее суд в Бостоне назначил гражданину РФ Владиславу Клюшину девять лет лишения свободы. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе украденных и непубличных данных с участием нескольких сообщников.

Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы, а адвокат Клюшина предлагал три года с зачетом уже отбытых двух с половиной.

В декабре 2021 года россиянина экстрадировали из Швейцарии в США. Его задержали в Цюрихе. Во время перелета Клюшина сопровождали полицейские Штатов.

Россиянина обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.