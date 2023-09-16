В Госдуме предупредили о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по полуострову западными ракетами, сообщает РИА Новости.

По его словам, Запад не контролирует Владимира Зеленского, и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, "не стоят и ломового гроша".

Парламентарий призвал признать страны, чьи ракеты применяются ВСУ для ударов по Крыму, стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения.

"Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию", – заявил Шеремет, подчеркнув, что западные страны должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар не на гражданском объекте, был нанесен ВСУ при использовании западных ракет.

Украина нанесла удар по Севастополю в ночь на 13 сентября. Киев атаковал десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами.

Атака, в частности, привела к возгоранию на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, в результате которого пострадали 24 человека. Также повреждения получили два корабля, которые находятся на ремонте.

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, в результате ночной атаки ВСУ пострадали по меньшей мере восемь домов, семь из которых – многоквартирные. В частности, повреждения получили 60 окон и четыре кровли. ПВО России сбила семь ракет. Все вражеские катера уничтожены патрульным кораблем Василий Быков.

Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ