Кадыров призвал союзников РФ укреплять границы после событий в Афганистане

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал союзников России укреплять границы в связи с событиями в Афганистане. Об этом он сообщил в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

"Союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема, будет приказ, остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. <...> Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас", – заявил Кадыров.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

