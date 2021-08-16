Эксперт считает, что ни одна сила не сможет помешать талибам в Афганистане

13:30
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Ни одна сила не сможет помешать движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане после захвата всей территории страны. Теперь все будет зависеть от того, насколько талибам удастся нормализовать жизнь в афганских городах, полагает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никакой силы, способной помешать талибам, нет, потому что, во-первых, военным путем они контролируют практически всю территорию, а во-вторых, политически в общем уже всеми признано, что режим Ашрафа Гани исчез, его больше нет", – сказал Лукьянов.
Он отметил, что силы, которые прежде составляли оппозицию талибам – так называемый "Северный Альянс" – также самоустранились, а их лидеры покинули страну. Лукьянов считает, что в Афганистане обязательно появится новая оппозиция, однако это произойдет не сразу. Обстановка в регионе теперь будет зависеть от действий талибов, которым необходимо восстановить административное управление и экономическое снабжение внутри страны.
"Трудно сказать, насколько они способны сейчас это сделать, опыт двадцатипятилетней давности, когда они первый раз пришли к власти, сейчас, скорее всего, мало показателен, так как многое изменилось", – подчеркнул эксперт.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
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