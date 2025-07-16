ТАСС: взрывы прозвучали ночью в нескольких городах Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серии взрывов прозвучали в нескольких украинских городах в ночь на 16 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Звуки взрывов прогремели в городах Кривой Рог Днепропетровской области, Винница и Сумы. Кроме того, о громких хлопках сообщалось в Одесской области.

Местные власти пока не рассказывали о возможных последствиях взрывов. Ночью воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, однако на момент публикации ее отменили по всей стране.

Ранее войска РФ поразили газоэнергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары нанесли бойцы оперативно-тактической авиации, артиллерии группировки войск, ракетных войск, а также беспилотники.

Российская армия также атаковала с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, который находился в районе села Баратовка в Николаевской области.