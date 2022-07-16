Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" назвал срок взятия Одессы

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Российские военные могут занять Одессу уже к осени. Об этом в эфире на YouTube-канале "Вольдман-LINE" заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе", – сказал он.

По его словам, на южном направлении Россия продвигается медленно, но уверенно. При этом, считает он, наступательные действия за пределами Донбасса активизировались после того, как Владимир Путин провел встречу с представителями командования.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился нарастить действия ВС РФ на всех направлениях. Это нужно для исключения нанесения Киевом ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

